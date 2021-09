Malezya Çin’den ithal örgülü çelik tele geçici antidamping vergisi getirdi

Çarşamba, 01 Eylül 2021 14:51:18 (GMT+3) | İstanbul

Malezya Uluslararası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çin’den ithal örgülü çelik tele geçici antidamping vergisi getirdiğini açıkladı.

Soruşturma, yerel üretici Southern PC Steel Sdn. Bhd.’nin başvurusu üzerine 31 Mart 2021 tarihinde başlatılmıştı.

Söz konusu ürünlere getirilen geçici antidamping vergileri Silvery Dragon Prestressed Materials Co. Ltd. için %4,46, Tianjin Dalu Steel Strand For Prestressed Co. Ltd. için %9,41 ve diğer Çinli üreticiler/ihracatçılar için %21,72 oranlarında yer alıyor.

Nihai sonucun 29 Ağustos tarihinden itibaren 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.

Geçici antidamping vergisine tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7312.10.91.00 kodu altında kayıtlı bulunuyor.