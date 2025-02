Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (MITI), Çin’den ithal ön gerilmeli beton teline uygulanan antidamping vergisini 5 Şubat 2025 tarihinden itibaren olmak üzere 24 Aralık 2026 tarihine kadar uzatmaya karar verdiğini açıkladı.

Söz konusu ürünlere uygulanan antidamping vergileri Silvery Dragon Prestressed Materials Co., Ltd. için %9,07, Tianjin Dalu Steel Strand For Prestressed Co., Ltd. için %3,12 ve diğer Çinli şirketler için %21,72 oranlarında yer almaya devam edecek.