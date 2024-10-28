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Malezya 2026 yılına kadar çelik sektörüne karbon vergisi getirmeyi planlıyor

Pazartesi, 28 Ekim 2024 11:49:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre Malezya Başbakanı Anwar Ibrahim, 2025 yılına yönelik bütçe konuşmasında hükümetin demir, çelik ve enerji sektörlerine 2026 yılına kadar karbon vergisi getirmeyi planladığını duyurdu.

Ibrahim, bu hamleyle birlikte hükümetin daha temiz ve sürdürülebilir teknolojilerin kullanımını teşvik etmeyi hedeflediğini, ayrıca vergiden elde edilen gelirin yeşil teknoloji programları ve araştırmalarda kullanılacağını ifade etti.

Bununla birlikte Başbakan Ibrahim, yerel şirketler UEM Lestra ve Tenaga Nasional Bhd’nin enerji dağıtım ağını iyileştirmek ve sanayi bölgelerini karbondan arındırmak amacıyla 16 milyar MYR (3,67 milyar $) yatırım yapacağını bildirdi.


Etiketler: Malezya Güneydoğu Asya Kota ve Vergiler 

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