Malezya çelik sektörü ticari önlemlerin odağı olmaya devam ediyor

Yerel basında çıkan haberlere göre Malezya'da demir çelik sektörü, dampingli ürün ithalatından en fazla etkilenen sektörler arasında yer alırken, ülkede yürürlükte bulunan dokuz antidamping önleminin sekizi demir-çelik ürünlerini kapsıyor.

Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (MITI), 12 Ekim tarihinde yayımlanan yazılı parlamento yanıtında mevcut önlemlerin çelik tel ve galvanizli demir veya çelik sac gibi ürünleri kapsadığını belirtti. Kalan bir antidamping önlemi ise plastik ve reçine ürünlerine uygulanıyor.

Bakanlık, söz konusu önlemlere tabi ürünlerin genellikle nihai tüketim malları değil, imalat sanayisinin tedarik zincirlerinde kullanılan ara girdiler olduğunu vurguladı.

Malezya çelik ithalatındaki damping uygulamalarını izlemeye devam ediyor

MITI, Malezya hükümetinin yerel sanayiyi haksız ticaret uygulamalarına karşı korumak amacıyla ithalat fiyatlarını ve damping eğilimlerini sürekli olarak takip ettiğini belirtti.

Bakanlığa göre soruşturmalar sonucunda yerel sanayinin zarar gördüğünün veya ithalatta ani bir artış yaşandığının tespit edilmesi halinde, ulusal mevzuat ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları çerçevesinde antidamping vergileri, telafi edici vergiler ve koruma önlemleri dahil olmak üzere ticaret savunma önlemleri uygulanabiliyor.

MITI'ye göre Malezya, 1995 yılında DTÖ'ye katılmasından bu yana 77 antidamping önlemi ve üç koruma önlemi uyguladı. Ülke ayrıca son on yılda 38 antidamping soruşturması başlattı.

Malezya'nın Çin'den ithalatı 2026'nın ilk sekiz ayında %41,2 arttı

Malezya'nın toplam ithalatı, 2026 yılının ilk sekiz ayında yıllık %22,4 artışla 1,158 trilyon MYR'ye ulaştı. Çin'den yapılan ithalat ise aynı dönemde yıllık %41,2 artışla 308,12 milyar MYR'ye yükselerek Malezya'nın toplam ithalatının %21,1'ini oluşturdu.

Bakanlık, ithalattaki artışın haksız ticaret uygulamalarından kaynaklanıp kaynaklanmadığının ve benzer ürünleri üreten yerel üreticilerin zarar görüp görmediğinin belirlenmesi için daha kapsamlı değerlendirme yapılması gerektiğini vurguladı.