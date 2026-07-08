Malezya çelik sektörü AB’nin yeni ithalat rejiminden endişe duyuyor

Malezya Demir ve Çelik Sanayi Federasyonu (MISIF), Malezya’nın çelik ihracatını etkileyen ticaret kısıtlamalarının artmasından duyduğu endişeyi dile getirerek hükümetlerin küresel çelik kapasite fazlasını ele almak amacıyla önlemlerini sıkılaştırdığı bu dönemde Malezyalı üreticilere adil ve eşit muamele gösterilmesi çağrısında bulundu.

MISIF, Avrupa Birliği’nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları çerçevesinde küresel çelik kapasite fazlasına karşı koruma önlemleri uygulama hakkına saygı duyduğunu belirtti. Ancak Malezya’nın AB’ye orta düzeyde çelik ihraç ettiğini ve koruma önlemlerinin hedef aldığı ithalat artışlarına neden olmadığını belirterek ülkenin dezavantajlı duruma düşürülmemesi gerektiğini savundu.

Bununla birlikte federasyon, AB’nin kota tahsisatının 2022-2024 dönemindeki ithalat verilerine dayandığını kaydetti. O dönemde Malezyalı çelik üreticilerinin pandeminin operasyonel ve mali etkilerinden toparlanmaya çalıştığını ve bazı şirketlerin ihracat pazarlarına yeni girmeye başladığını dile getirdi. Ayrıca ihracat hacimlerinin düşük olmasının Malezya’nın uzun vadeli üretim kapasitesini ve ihracat potansiyelini yansıtmadığını paylaştı.

Malezya’ya sınırlı kota tahsis edildi

1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe giren AB’nin yeni çelik ithalat rejimi kapsamında Malezya’ya yalnızca alaşımsız ve diğer alaşımlı filmaşin kategorisi için ülkeye özgü kota tahsis edildiği ifade edildi. Geriye kalan 25 ürün kategorisinde ise Malezyalı ihracatçıların, ilk gelen alır esasına göre tahsis edilen kotalar kapsamında rekabet etmek zorunda kalacağına dikkat çekildi. Malezya’nın AB ile serbest ticaret anlaşması olmadığından birliğin serbest ticaret anlaşmasına sahip ülkelere tanıdığı daha avantajlı kota tahsislerinden yararlanamadığı belirtilirken, kotanın aşılması halinde ithalata %50 oranında vergi uygulanacağı dile getirildi.

MISIF, bu sonucun adil olmadığını savunarak ithalattaki artışa katkıda bulunmamasına rağmen Malezya’nın Avrupa pazarına erişiminin sınırlı kaldığını, buna karşılık daha büyük ihracatçı ülkelere özel kotalar tahsis edildiğini belirtti.

Diğer ihracat pazarlarındaki zorluklara da dikkat çekildi

Federasyon, diğer ihracat pazarlarında yaşanan sorunlara da dikkat çekti. Malezya çıkışlı çeliğin ABD’de halen 232. Madde vergileri kapsamında uygulanan %50 oranında vergiye tabi olduğunu ve ABD’nin yalnızca sınırlı sayıdaki serbest ticaret anlaşması ortağının bu vergiden muaf tutulduğunu belirtti. Öte yandan Kapsamlı ve Aşamalı Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması’nın pazar erişimini kolaylaştırma hedeflerine rağmen Meksika’daki kayıt ve sınıflandırma gerekliliklerinin pazara giriş sürecini zorlaştırmaya devam etmesi nedeniyle yaşanan prosedürel engellere ve pazara erişim sorunlarına dikkat çekti. MISIF Başkanı Roshan M. Abdullah, Malezya’nın her zaman adil, ayrımcı olmayan ve karşılıklı fayda sağlayan ticareti desteklediğini ifade ederek Malezyalı üreticilerin mevcut ticaret önlemlerinin hedef aldığı kapasite fazlası sorununa katkıda bulunmadan sorumlu şekilde ihracat yaptığını söyledi.

Son olarak MISIF, Malezya hükümetinin ülkenin ticari konumunu güçlendirmeye yönelik çalışmalarını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi. Şimdiye kadar beş faslı tamamlanan ve 2027 yılında sonuçlandırılması hedeflenen Malezya-AB Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri ve Avrupa Komisyonunun çelik kota düzenlemeleri için yapılacak gözden geçirme sürecinde Malezya’nın çıkarlarını desteklemek amacıyla sektör verileri, teknik uzmanlık ve öneriler sunmaya hazır olduğunun altını çizdi.