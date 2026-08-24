MagIron testlerinde yüksek kaliteli doğrudan indirgenmiş pelet üretebileceğini teyit etti

ABD merkezli MagIron, gerçekleştirdiği ilk kapsamlı test programı sonucunda Minnesota'daki demir cevheri kaynaklarının yüksek kaliteli doğrudan indirgenmiş pelet üretimine uygunluğunu doğruladığını açıkladı. Minnesota Üniversitesi Doğal Kaynaklar Araştırma Enstitüsü ile yürütülen beş partilik testlerde ortalama %67,1 tenör ve %97'nin üzerinde metalizasyon oranı tespit edildi.

Şirket testlerde belirlenen mekanik özelliklerin fırınlarda verimliliği artırırken, gaz tüketimini, toz malzeme oluşumunu ve bakım gereksinimini azaltabileceğini belirtti. Süreç optimizasyon çalışmalarını sürdüren MagIron, potansiyel müşterilere tesislerinde test edilmek üzere toplu pelet numuneleri sağlamayı planlarken, ticari pik demir üretimini temel gelişim stratejisi olarak değerlendirmeye devam ediyor.

Tesislerin kapasitesi 3 milyon mt seviyesine çıkarılabilir

MagIron, Minnesota eyaletindeki Grand Rapids yakınlarında bulunan demir cevheri zenginleştirme tesisiyle Indiana eyaletinin Reynolds kentindeki pelet tesisini yeniden faaliyete geçirmeyi hedefliyor. Daha önce 660 milyon $'ın üzerinde yatırım yapılan tesisler yıllık yaklaşık 2,2 milyon mt üretim seviyesinde faaliyet gösterirken, nispeten düşük yatırımla 3 milyon mt kapasiteye çıkarılabilecek şekilde tasarlanmıştı. SteelOrbis tarafından daha önce de bildirildiği üzere MagIron, ABD'de düşük karbonlu demir girdilerine yönelik yerel bir tedarik zinciri oluşturma planı kapsamında Reynolds tesisindeki ekipmanı 2025 yılında Meksikalı çelik üreticisi AHMSA'dan 5 milyon $ karşılığında satın almıştı.