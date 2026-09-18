 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > SMS...

SMS Çin'de toplam 5,1 milyon mt kapasiteli iki peletleme tesisi kuracak

Cuma, 18 Eylül 2026 10:50:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, Çin'in Hebei eyaletinde toplam yıllık 5,1 milyon mt üretim kapasitesine sahip iki yürüyen ızgaralı peletleme tesisi tedarik etmek üzere iki ayrı sözleşme aldı. Tesisler, her ikisi de Jinan Steel Group bünyesinde bulunan Ganglu Iron and Steel Co., Ltd. ve Jinan Iron and Steel Group Co., Ltd.'ye tedarik edilecek.

Yıllık 2,4 milyon mt kapasiteli Ganglu Iron and Steel peletleme tesisi Tangshan'da, yıllık 2,7 milyon mt kapasiteli Jinan Iron and Steel tesisi ise Wu'an'da kurulacak. Şirketlerin mevcut çelik tesislerine entegre edilecek tesislerin 2027 yılının sonunda devreye alınması planlanıyor.

SMS optimize edilmiş soğutma teknolojisini Çin'de kullanacak

Projeler kapsamında SMS, optimize edilmiş termal soğutma sistemini Çin'de ilk kez kullanacak. Teknoloji, egzoz gazını dışarı atmak yerine sistem içerisinde yeniden dolaştırıyor ve yakıt tüketimini %20'ye kadar, tesisin atık gaz hacmini ise %30'dan fazla azaltması bekleniyor.

SMS, projelerin müşterilerin çevresel gereklilikleri doğrultusunda hayata geçirildiğini ve güvenilir, verimli ve yüksek kaliteli pelet üretimi sağlamayı amaçladığını belirtti. Ekipman tedarikçisi ayrıca proje takvimini desteklemek amacıyla teslimat süresini 11 aya indirmeyi planlıyor.

Tesislerde SMS'in Pretium kontrol sistemi kullanılacak

SMS Agglomeration, her iki tesis için temel yürüyen ızgaralı peletleme teknolojisinin yanı sıra Pretium kontrol sistemini de sağlayacak. Sistem, temel performans göstergesi (KPI) odaklı faaliyetler için otomasyon platformu sağlayacak ve süreç kontrolünü, inşaat ve üretime geçiş sürecinde operatör eğitimini ve üretim, enerji tüketimi, emisyonlar ile tesis kullanılabilirliğini optimize etmek üzere tasarlanan dijital uygulamaları destekleyecek.

Beijing Shougang International Engineering Technology Co., Ltd. (BSIET) ise iki projenin mühendislik, tedarik ve inşaat (EPC) yüklenicisi olarak görev yapacak. SMS group ve BSIET daha önce Çin'deki projelerde iş birliği yaparken, ortak iş birliği anlaşmalarını bu yılın başlarında uzattı.

SMS'e göre söz konusu iki proje, SMS Agglomeration'ın şirket bünyesine katılmasından bu yana aglomerasyon biriminin Çin'de aldığı ilk projeler olma özelliğini taşıyor.

Etiketler: Pelet Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

Metso Outotec Çinli Ruifeng’e demir cevheri peletleme hattı tedarik edecek

25 Eyl | Çelik Haberler

Zhaofeng Steel’in pelet üretim hattı 2025 yılının Aralık ayında faaliyete başlayacak

26 Tem | Çelik Haberler

Sangang Minguang’ın net kârı 2021 yılında %55,69 arttı

27 Nis | Çelik Haberler

Metso Çin’de bulunan demir cevheri peletleme tesisini yenileyecek

01 Şub | Çelik Haberler

Tangsteel’in yeni fabrikasındaki pelet tesisleri faaliyete başladı

06 Kas | Çelik Haberler

Rizhao Steel 17 milyon mt çelik üreteceği projenin inşasına başladı

03 Mar | Çelik Haberler

Hindistan çıkışlı pelet satıcıları güçlü yerel piyasadan destek buluyor, Çin'in karşı teklifleri dikkate almıyor

18 Eyl | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları Çinli üreticilerin kâr marjlarının daralması nedeniyle düştü

14 Eyl | Hurda ve Hammadde

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları yerel piyasanın desteğiyle hafif yükseldi, ihracat cazibesini kaybetti

11 Eyl | Hurda ve Hammadde

Brezilya'nın demir cevheri ihracatı Ağustos ayında %2,2 düştü, Avrupa'ya sevkiyatlar %54 geriledi

09 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis