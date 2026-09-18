SMS Çin'de toplam 5,1 milyon mt kapasiteli iki peletleme tesisi kuracak

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, Çin'in Hebei eyaletinde toplam yıllık 5,1 milyon mt üretim kapasitesine sahip iki yürüyen ızgaralı peletleme tesisi tedarik etmek üzere iki ayrı sözleşme aldı. Tesisler, her ikisi de Jinan Steel Group bünyesinde bulunan Ganglu Iron and Steel Co., Ltd. ve Jinan Iron and Steel Group Co., Ltd.'ye tedarik edilecek.

Yıllık 2,4 milyon mt kapasiteli Ganglu Iron and Steel peletleme tesisi Tangshan'da, yıllık 2,7 milyon mt kapasiteli Jinan Iron and Steel tesisi ise Wu'an'da kurulacak. Şirketlerin mevcut çelik tesislerine entegre edilecek tesislerin 2027 yılının sonunda devreye alınması planlanıyor.

SMS optimize edilmiş soğutma teknolojisini Çin'de kullanacak

Projeler kapsamında SMS, optimize edilmiş termal soğutma sistemini Çin'de ilk kez kullanacak. Teknoloji, egzoz gazını dışarı atmak yerine sistem içerisinde yeniden dolaştırıyor ve yakıt tüketimini %20'ye kadar, tesisin atık gaz hacmini ise %30'dan fazla azaltması bekleniyor.

SMS, projelerin müşterilerin çevresel gereklilikleri doğrultusunda hayata geçirildiğini ve güvenilir, verimli ve yüksek kaliteli pelet üretimi sağlamayı amaçladığını belirtti. Ekipman tedarikçisi ayrıca proje takvimini desteklemek amacıyla teslimat süresini 11 aya indirmeyi planlıyor.

Tesislerde SMS'in Pretium kontrol sistemi kullanılacak

SMS Agglomeration, her iki tesis için temel yürüyen ızgaralı peletleme teknolojisinin yanı sıra Pretium kontrol sistemini de sağlayacak. Sistem, temel performans göstergesi (KPI) odaklı faaliyetler için otomasyon platformu sağlayacak ve süreç kontrolünü, inşaat ve üretime geçiş sürecinde operatör eğitimini ve üretim, enerji tüketimi, emisyonlar ile tesis kullanılabilirliğini optimize etmek üzere tasarlanan dijital uygulamaları destekleyecek.

Beijing Shougang International Engineering Technology Co., Ltd. (BSIET) ise iki projenin mühendislik, tedarik ve inşaat (EPC) yüklenicisi olarak görev yapacak. SMS group ve BSIET daha önce Çin'deki projelerde iş birliği yaparken, ortak iş birliği anlaşmalarını bu yılın başlarında uzattı.

SMS'e göre söz konusu iki proje, SMS Agglomeration'ın şirket bünyesine katılmasından bu yana aglomerasyon biriminin Çin'de aldığı ilk projeler olma özelliğini taşıyor.