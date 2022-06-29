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US Steel Minnesota’da doğrudan indirgenmiş demir tesisi inşa edecek

Çarşamba, 29 Haziran 2022 10:11:19 (GMT+3)   |   San Diego
       

US Steel, Keetac veya Minntac tesislerinden birinde doğrudan indirgenmiş demir üretimine yönelik pelet tesisinin temelini atmayı planladığını duyurdu.

Şirket bu sayede mevcut peletleme tesisinde doğrudan indirgenmiş demir üretimine yönelik pelet üretmekle kalmayıp yüksek fırınlarda kullanılan pelet üretimi de yapmaya devam edebilecek.

US Steel ayrıca düşük maliyetli demir cevherinde rekabet gücünü ve sayısı artan elektrik ark ocaklarına yerel hammadde tedarik ederek öz yeterliliğini artıracağını söyledi.


Etiketler: Pelet Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi US Steel 

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