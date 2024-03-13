Nucor Brezilyalı Samarco’dan doğrudan indirgenmiş pelet temin edecek

Çarşamba, 13 Mart 2024 13:38:55 (GMT+3) | İstanbul

ABD’li çelik üreticisi Nucor, doğrudan indirgenmiş pelet temin etmek için Brezilyalı demir cevheri ve pelet üreticisi Samarco ile beş yıllık anlaşma imzaladı.

Söz konusu anlaşma, Samarco’nun üçüncü pelet tesisinin 2025 yılının Ocak ayında yeniden devreye alınmasıyla birlikte başlayacak. Üçüncü pelet tesisi sayesinde Brezilyalı üretici, pelet üretimini yıllık 9 milyon mt’dan yıllık 16,5 milyon mt seviyesine çıkarabilecek.

Nucor, 2050 yılına kadar sera gazı salımını tamamen sıfırlamayı hedefliyor.

Samarco Başkanı Rodrigo Vilela, küresel karbonsuzlaşma faaliyetlerinin hız kazanması ve birçok sektörün daha temiz hammadde arayışına girmesine bağlı olarak doğrudan indirgenmiş pelet talebinin artışa geçtiğini belirtti.