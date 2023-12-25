﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

MAERSK Süveyş Kanalı ve Aden Körfezi’ndeki nakliye faaliyetlerine yeniden başlayacak

Pazartesi, 25 Aralık 2023 14:02:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güvenlik nedeniyle yaklaşık 20 geminin güzergahının değişeceğine ilişkin daha önce yapılan açıklamanın ardından dünyanın en büyük taşıma şirketlerinden biri olan MAERSK gemilerin yeniden Süveyş Kanalı üzerinden geçmesi için çalışmalara başladığını belirtti.

Şirket Süveyş Kanalı bölgesinde ticaretin güvenliğini sağlamayı hedefleyen ABD liderliğindeki askeri operasyon kapsamındaki gelişmeler konusunda umutlu. Aralık ayının başında şirket gemilerine yapılan saldırılar nedeniyle Süveyş Kanalı’ndan gemi göndermeyi durdurmuş ve yaklaşık 20 geminin rotasını değiştirmişti. Daha sonra Asya ülkelerinden konteyner taşımacılığına ek ücret getirildi.

MAERSK açıklamasında, “24 Aralık 2023 Pazar günü itibarıyla daha önce duyurulan çok uluslu güvenlik girişimi olan Refah Muhafızı Operasyonu’nun deniz ticaretinin Kızıldeniz/Aden Körfezi’nden geçmesine ve Süveyş Kanalı’nın yeniden Asya ile Avrupa arasında bir geçit olarak kullanılmasına imkan vermek için gerçekleştirildiği teyidini aldık,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: Orta Doğu Ticaret 

Benzer Haber ve Analizler

Birleşik Arap Emirlikleri hurda ihracatı yasağını yıl sonuna kadar uzattı

09 Eki | Çelik Haberler

Birleşik Arap Emirlikleri hurda ihracatı yasağını 21 Eylül’e kadar uzattı

27 Mar | Çelik Haberler

Birleşik Arap Emirlikleri hurda ihracatı yasağını 30 Eylül’e kadar uzattı

19 Tem | Çelik Haberler

Suudi Arabistan Katar’ın ambargosunu kaldıracak

05 Oca | Çelik Haberler

İran’ın çelik ihracatı İran yılının ilk yarısında %33 düştü

13 Eki | Çelik Haberler

BAE hurda ihracatı yasağını dört ay daha uzattı

18 Eyl | Çelik Haberler

Piyasa oyuncuları ABD-İran gerginliğinin muhtemel sonuçlarından endişeli

08 Oca | Çelik Haberler

İran 1.339 ürüne ithalat yasağı getirdi

26 Haz | Çelik Haberler

Mısır Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik telafi edici vergi soruşturmasını sonlandırdı

14 May | Çelik Haberler

İran bazı yassı çelik ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini düşürdü

29 Mar | Çelik Haberler