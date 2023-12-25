MAERSK Süveyş Kanalı ve Aden Körfezi’ndeki nakliye faaliyetlerine yeniden başlayacak

Pazartesi, 25 Aralık 2023 14:02:08 (GMT+3) | İstanbul

Güvenlik nedeniyle yaklaşık 20 geminin güzergahının değişeceğine ilişkin daha önce yapılan açıklamanın ardından dünyanın en büyük taşıma şirketlerinden biri olan MAERSK gemilerin yeniden Süveyş Kanalı üzerinden geçmesi için çalışmalara başladığını belirtti.

Şirket Süveyş Kanalı bölgesinde ticaretin güvenliğini sağlamayı hedefleyen ABD liderliğindeki askeri operasyon kapsamındaki gelişmeler konusunda umutlu. Aralık ayının başında şirket gemilerine yapılan saldırılar nedeniyle Süveyş Kanalı’ndan gemi göndermeyi durdurmuş ve yaklaşık 20 geminin rotasını değiştirmişti. Daha sonra Asya ülkelerinden konteyner taşımacılığına ek ücret getirildi.

MAERSK açıklamasında, “24 Aralık 2023 Pazar günü itibarıyla daha önce duyurulan çok uluslu güvenlik girişimi olan Refah Muhafızı Operasyonu’nun deniz ticaretinin Kızıldeniz/Aden Körfezi’nden geçmesine ve Süveyş Kanalı’nın yeniden Asya ile Avrupa arasında bir geçit olarak kullanılmasına imkan vermek için gerçekleştirildiği teyidini aldık,” ifadelerini kullandı.