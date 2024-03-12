Çin’den Suudi Arabistan’a çelik taşıyan gemiye yapılan saldırı şimdilik piyasayı etkilemedi

Salı, 12 Mart 2024 16:21:14 (GMT+3) | İstanbul

Geçtiğimiz hafta Husilerin Çin çıkışlı çelik taşıyan bir yük gemisine yaptığı saldırının ardından, bu saldırının piyasayı nasıl etkileyeceği merak konusu. Şimdilik Asya’dan Orta Doğu veya Avrupa’ya olan ticaret akışında herhangi bir aksaklık yaşanması beklenmiyor. Sadece navlunda, bölgesine göre değişmek üzere, hafif artışlar olduğu gözleniyor.

6 Mart tarihinde Çin’in Tianjin şehrinden Suudi Arabistan’ın Cidde şehrine 40.000 mt'un üzerinde çelik taşıyan True Confidence gemisine saldırı düzenlendi ve gemi ciddi bir hasar gördü.

Kızıldeniz’den geçen gemiler hala büyük bir risk altında olsa da son saldırının ticaret akışı üzerindeki etkisi sınırlı. Önde gelen Çinli bir tüccar, “Söz konusu saldırıyı duyduk ancak Orta Doğu’ya sevkiyatlar eskisi gibi devam ediyor, sadece navlun arttı,” dedi ve varış yeri ile kargoya bağlı olarak navlunda sadece 3-5$/mt artış görüldüğünü ekledi. Ayrıca Suudi Arabistanlı bir kaynak navlunun yükseldiğini belirterek, “Dammam’a yönelik sevkiyatlarda bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum, gemiler rahatlıkla yanaşıyor,” dedi.

Başlıca Çinli yassı mamul üreticilerinden biri, yerel pazarda talep durgun olduğundan ihracatın çok önemli olduğunu belirtti. Üretici, Asya pazarının baskı altında olduğunu ancak Orta Doğu’ya çelik tedarikinin istikrarlı seyredeceğini düşünüyor.

Kızıldeniz'deki durumun oluşturduğu risklerin Süveyş Kanalı dışındaki pazarlara, özellikle de Avrupa'ya sınırlı bir etkisi söz konusu. Özellikle sıcak rulo sac gibi bazı segmentlerde Avrupalı ​​alıcılar bazı ithal alımlarını Türkiye veya Mısır gibi yakın pazarlardan yapmaya çalışabilir veya Asya çıkışlı ürünler için indirim konusunda ısrarcı olabilir. Uzun mamul segmentine bakıldığında ise Asyalı tedarikçiler Avrupa pazarına hem Türkiye ve Kuzey Afrika ile olan rekabet ve hem de piyasadaki mevcut durgunluk sebebiyle birkaç aydır aktif teklif vermiyor. Yalnızca Asya ve Rusya ile sınırlı olan slab ithalatına bakıldığında, Avrupalı ​​alıcılarla görüşmeler devam ediyor ancak sıcak rulo sac fiyatlarındaki gerileme nedeniyle indirimli teklifler tercih ediliyor.