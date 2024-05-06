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İsrail Türkiye’nin Filistin ile ticaretini kısıtlayabilir

Pazartesi, 06 Mayıs 2024 11:16:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında çıkan haberlere göre Türkiye’nin İsrail’e uyguladığı ticari kısıtlamaları genişletme kararının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Türkiye’nin iki ülke arasındaki ticari anlaşmaları ihlal ettiğini öne sürerek misilleme olarak Türkiye ile Filistin arasındaki ticareti kısıtlamaya yönelik adımlar atacağını açıkladı. Buna ek olarak İsrailli yetkililer, Türkiye’ye karşı uluslararası yaptırım uygulanması için lobi faaliyetleri yürütmeyi planlıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Türkiye Ticaret Bakanlığı, İsrail Gazze’ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar ülke ile tüm ürünlere yönelik ithalat ve ihracat işlemlerini durdurdu.

Öte yandan İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nir Barkat, OECD Genel Sekreteri Matthias Korman ile yaptığı görüşmede Türkiye’nin kararının “deniz ticareti yasalarını ihlal ettiğini, küresel arzın sürekliliğine zarar verdiğini ve Türkiye’deki bağlı kuruluşlarından İsrail’e ürün gönderemeyecek Avrupalı ​​şirketleri olumsuz etkilediğini” belirtti ve OECD’nin Türkiye’ye karşı önlem almak üzere harekete geçmesini istedi.


Etiketler: İsrail Türkiye Orta Doğu Ticaret 

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