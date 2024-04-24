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Türkiye, Irak, Katar ve BAE ticareti geliştirmek için altyapı yatırımları yapacak

Çarşamba, 24 Nisan 2024 12:28:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Asya, Avrupa ve Körfez’deki başlıca demir yollarını, kara yollarını, limanları ve şehirleri birbirine bağlayacak Kalkınma Yolu projesinde iş birliği yapmak amacıyla dörtlü anlaşma imzaladı.

Söz konusu proje kapsamında Basra’da inşası süren Büyük Fav Limanı, kara yolları ve demir yolları aracılığıyla Türkiye’ye bağlanarak Katar ile Asya’dan gelen malların Avrupa’ya nakledilmesini sağlayacak.

Yeni İpek Yolu olarak da adlandırılan ve Süveyş Kanalı’na alternatif olarak değerlendirilen söz konusu projenin, Basra Körfezi, Türkiye ve Avrupa arasında güçlü ve büyük bir ticaret koridoru oluşturacağı düşünülüyor. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere yakın zaman önce Süveyş Kanalı’na yapılan saldırılar, sevkiyatlar ve ticaret akışında aksamalara yol açmış, bunun sonucunda da teslimat süreleri uzamış ve navlun sertçe yükselmişti. Ayrıca Süveyş Kanalı Krizi, başta Asya olmak üzere Avrupa dışındaki ülkelerden Avrupa’ya olan ihracatın azalmasına yol açmıştı. Bu nedenle Avrupa’ya uzanan alternatif bir ticaret yollunun bölgeye olan ihracatı destekleyebileceği düşünülüyor.


Etiketler: Orta Doğu Ticaret Yatırım 

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