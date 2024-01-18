Vallourec TotalEnergies’in Irak projesi için boru tedarik edecek

Perşembe, 18 Ocak 2024 14:28:40 (GMT+3) | İstanbul

Fransız çelik üreticisi Vallourec, Fransa merkezli petrol şirketi TotalEnergies ile Irak’taki Doğalgaz Entegre Projesinin ilk fazı için boru, muhafaza borusu ve ilgili diğer ürünleri tedarik edeceği bir anlaşma imzaladı.

Vallourec proje dahilinde açılacak ilk otuz kuyu için Brezilya ve Avrupa tesislerinde üretim yaparak toplamda 15.000 mt yüksek kaliteli boru ve bağlantı parçası tedarik edecek. Teslimatlar 2024 yılında başlayacak.

Bahsi geçen proje, Basra bölgesinde çıkan gazı elektrik santrallerine besleyecek şekilde yakalamayı amaçlarken proje kapsamında bir deniz suyu arıtma tesisi ve 1 giga wattlık güneş enerjisi santrali kurulacak. Bu farklı enerji kullanımı yoluyla ülkenin doğal kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılması sağlanacak.