﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Vallourec TotalEnergies’in Irak projesi için boru tedarik edecek

Perşembe, 18 Ocak 2024 14:28:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransız çelik üreticisi Vallourec, Fransa merkezli petrol şirketi TotalEnergies ile Irak’taki Doğalgaz Entegre Projesinin ilk fazı için boru, muhafaza borusu ve ilgili diğer ürünleri tedarik edeceği bir anlaşma imzaladı.

Vallourec proje dahilinde açılacak ilk otuz kuyu için Brezilya ve Avrupa tesislerinde üretim yaparak toplamda 15.000 mt yüksek kaliteli boru ve bağlantı parçası tedarik edecek. Teslimatlar 2024 yılında başlayacak. 

Bahsi geçen proje, Basra bölgesinde çıkan gazı elektrik santrallerine besleyecek şekilde yakalamayı amaçlarken proje kapsamında bir deniz suyu arıtma tesisi ve 1 giga wattlık güneş enerjisi santrali kurulacak. Bu farklı enerji kullanımı yoluyla ülkenin doğal kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılması sağlanacak.


Etiketler: Boru Borular Irak Orta Doğu Ticaret Vallourec 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları çoğunlukla yatay

18 Oca | Boru

Türkiye için bazı ürünlerde AB ithalat kotaları doldu

17 Oca | Çelik Haberler

ABD’nin standart boru ithalatı Kasım ayında %22,9 düştü

17 Oca | Çelik Haberler

ABD’nin hat borusu ithalatı Kasım ayında %60,9 düştü

16 Oca | Çelik Haberler

Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı yeniden artarken ABD’de düştü

15 Oca | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ithalatı Kasım ayında %47,9 düştü

15 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’de yerel kutu profil fiyatları artış kaydetti

12 Oca | Boru

Çin’de yerel çelik boru fiyatları farklı seyirler izledi

11 Oca | Boru

Ukraynalı Interpipe’ın net kârı Ocak-Eylül döneminde yükseldi

11 Oca | Çelik Haberler

ABD İtalyan Dalmine’den ithal soğuk çekilmiş mekanik boruya nihai antidamping vergisi getirdi

11 Oca | Çelik Haberler