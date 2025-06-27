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Lloyds Metal and Energy cevher madeninin kapasite artışı için ikinci onayı aldı

Cuma, 27 Haziran 2025 15:52:13 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint Lloyds Metal and Energy Limited (LMEL), Odisha eyaletinde yer alan Gadchiroli demir cevheri madeninin kapasitesini yıllık 55 milyon mt seviyesine çıkarmak amacıyla yeni çevre izni aldı.

Ay başında şirket, faaliyette olan Gadchiroli madeninin kapasitesini yıllık 10 milyon mt’dan 26 milyon mt’a çıkarmak için de çevre izni almıştı.

Böylelikle Gadchiroli, kapasitesi yıllık 55 milyon mt seviyesine çıktığında ülkenin en büyük demir cevheri madeni haline gelecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Sadece LMEL için değil, Gadchiroli bölgesindeki çelik ekosistemi için de çok önemli bir gelişme,” ifadelerine yer verildi. Maden, bölgedeki mevcut ve inşa edilecek çelik tesislerinin hammadde temininde önemli bir rol oynayacak.

Şirket, saatte 5 mt kapasiteli pilot zenginleştirme tesisi işletiyor ve bu tesiste cevherin tenörünü %66’nın üzerine çıkarabiliyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Üretim 

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