LKAB Mertainen madeninde demir cevheri üretimine yeniden başlamayı planlıyor

Perşembe, 18 Şubat 2021 13:49:13 (GMT+3) | İstanbul

İsveçli demir cevheri üreticisi LKAB, Kurina madenindeki üretim geçtiğimiz yıl Mayıs ayında gerçekleşen depremden dolayı askıda olmaya devam ettiğinden piyasada artan ham demir talebi nedeniyle daha fazla demir cevheri üretmek için Svappavaara’nın dışında bulunan Mertainen madenini yeniden açmayı planladığını açıkladı. Şirket, madeni sonbaharda yeniden açıp yaklaşık altı ay işletmeyi ve ham demir cevheri stoku oluşturmayı planlıyor.

Svappavaara’da Madencilik Birimi Yöneticisi Niclas Svanelöv, “Peletleme tesislerimize yapılacak tedarik için tampon görevi görecek bir ham cevher stoku oluşturmuş olacağız. 1 milyon mt ham cevher üretmek için 1,5 milyon mt cevher çıkarmamız gerekecek,” dedi.

Şirketin açıklamasına göre, madencilik izinleri mevut olsa da, maden üretiminin başlaması için stoklamaya yönelik daha fazla hazırlık yapılması gerekiyor.

Şirketin Mertainen’i madencilik için hazırlama kararı, demir cevheri fiyatlarının yüksek olduğu 2010 yılında alındı. Uzun süren bir izin sürecinin ardından piyasa değişti, bu nedenle LKAB üretimi başlatmanın kârlı olmadığını düşündü. O zamana kadar bölge çoktan hazırlanmıştı. Bu tesisler artık madenciliğin yeniden başlaması için etkinleştirilebilir.