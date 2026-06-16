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LKAB, Malmberget madeninde faaliyetlerin devamı ve genişletilmesi için çevre izni aldı

Salı, 16 Haziran 2026 14:07:45 (GMT+3)   |   İstanbul

İsveçli demir cevheri üreticisi LKAB, Arazi ve Çevre Mahkemesi’nin şirkete Gällivare’deki Malmberget madeninde madencilik ve işleme faaliyetlerinin devamı ve genişletilmesi için çevre izni verdiğini açıkladı.

LKAB’ye göre söz konusu izin 135 yıllık madencilik faaliyetinin geleceği açısından belirleyici bir adım niteliği taşıyor. İzin hem üretimin devamını ve genişletilmesini hem de şirketin hava ve su üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik önlemleri kapsıyor. İzin ayrıca fosil yakıtsız sünger demir üretimine yönelik bir pilot tesisin ve LKAB’nin Luleå’da planladığı sanayi parkına apatit konsantresi tedarik edecek yeni bir apatit işleme tesisinin kurulmasını da içeriyor.

LKAB kararın faaliyetlerini önümüzdeki onlarca yıl boyunca güvence altına almak, peletlerin fosil yakıtsız sünger demire dönüştürülmesi yoluyla rekabet gücünü artırmak ve kritik mineraller alanındaki çalışmalarını büyütmek açısından kritik önem taşıdığını belirtti. Şirket ayrıca Malmberget’in maden kaynaklarının artık 2 milyar mt’u aştığını ve bunun, maden faaliyetlerinin 1890 yılında başlamasından bu yana çıkarılan toplam tonajdan daha fazla olduğunu ifade etti.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler İsveç Avrupa Birliği Madencilik Yatırım LKAB 

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