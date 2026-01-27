Grangex, Sydvaranger madeninin yeniden devreye alınması için madencilik hizmetleri anlaşması imzaladı

İsveç merkezli madenci Grangex AB, tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Sydvaranger Drift AS’nin, Norveç’in kuzeyindeki Sydvaranger madeninin yeniden devreye alınmasına ilişkin olarak Finlandiya merkezli madencilik şirketi E. Hartikainen Oy ile bir hizmet anlaşması imzaladığını açıkladı.

Söz konusu madencilik hizmetleri anlaşması delme, patlatma, yükleme ve taşıma dahil olmak üzere tüm açık ocak madenciliği faaliyetlerini kapsıyor. Anlaşmanın başlangıçtaki işletme süresi beş yıl olarak belirlenirken, ilave beş yıl uzatma opsiyonu bulunuyor. İlk beş yıllık dönem için anlaşmanın toplam değerinin yaklaşık 645 milyon $ olduğu ve bunun Grangex yönetim kurulunun nihai yatırım onayına tabi olduğu belirtildi.

Grangex, anlaşmanın yönetim kurulu tarafından verilecek nihai yatırım onayının ardından yürürlüğe gireceğini ifade etti. Şirket ayrıca, ultra yüksek tenörlü doğrudan indirgenmiş konsantre demir cevherine yönelik ilk teslimatların 2026 yılının dördüncü çeyreğinde gerçekleştirilmesini beklediğini ifade etti.

Grangex, söz konusu anlaşmanın bugüne kadar imzaladığı en büyük sözleşme olduğunu ve tanımlanmış üretim taahhütleri, performans gereklilikleri ile izleme sistemleri sayesinde Sydvaranger madeninde faaliyetlerin öngörülebilir ve sorumlu bir şekilde yeniden başlatılmasını desteklediğini kaydetti.