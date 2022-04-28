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LKAB 2050 yılı sünger demir üretim hedefini yükseltti

Perşembe, 28 Nisan 2022 17:38:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsveçli demir cevheri üreticisi LKAB karbonsuz sünger demir üretimine geçiş planlarını hızlandırdığını açıkladı. LKAB 2050 yılına kadar sıfır karbon emisyonuyla yıllık 24,4 milyon mt sünger demir üretmeyi hedefliyor.

Bu yılın Mart ayında şirket bir arama programı gerçekleştirerek maden rezervlerini ve kaynaklarını artırdı. Arama programındaki başarı gelecekte gerçekleştirilecek sünger demir üretimi için planlanan seviyenin artmasını sağladı

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yıl LKAB ve İsveç’in vasıflı çelik üreticisi SSAB’nin fosilsiz çelik ortaklığı HYBRIT girişimi, pilot ölçekte dünyanın ilk hidrojeni azaltılmış sünger demirini üretmişti.


Etiketler: İsveç Avrupa Birliği üretim 

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