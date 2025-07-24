Liberty’nin Whyalla tesisinin satış sürecinde sürdürülebilirlik için ek finansman verildi

Avustralya ve Güney Avustralya hükümetleri, İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel Group’un Avustralya’da bulunan Whyalla çelik tesisinin satış süreci ve uzun vadeli bağımsız çelik üretimi planıyla faaliyetlerini sürdürmesi için 275 milyon Avustralya doları tutarında ek finansman vermeyi taahhüt etti. Bu finansmanla, faaliyetler ile istihdamın sürdürülmesi ve devir sürecinde tesisin sürdürülebilir bir geleceğe hazırlanması hedefleniyor.

Söz konusu ek finansman, Şubat ayında açıklanan 2,38 milyar Avustralya doları tutarındaki finansman paketine ek olacak.

Bu finansman, tesise yönetici olarak atanan Avustralya merkezli danışmanlık ve yatırım firması KordaMentha’nın tesisteki çelik üretim faaliyetlerini güvenli ve istikrarlı bir şekilde sürdürmesini, çalışanlara ve başlıca tedarikçilere ödemeler yapmasını, acil ve kritik bakım çalışmalarını gerçekleştirmesini ve işletmeyi yeni sahibine hazırlamasını sağlayacak. Finansman ayrıca KordaMentha ve satış danışmanı 333 Capital’e potansiyel alıcılarla görüşmeleri ilerletmek, geçiş döneminde tesisin değeri ile güvenilirliğini korumak ve modern çelik üretimine kendini adayan ciddi alıcıları çekmek için gereken zaman ve istikrar için olanak tanıyor.