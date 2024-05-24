Liberty Steel Whyalla’daki yüksek fırınını onarım çalışmalarının ardından yeniden başlatacak

İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel Group’un bir yetkilisi SteelOrbis'e yaptığı açıklamada, Avustralya merkezli Liberty Primary Steel’in, Whyalla çelik tesisinde bulunan yüksek fırın onarım çalışmalarını planlanan tarihten önce tamamladığını belirtti. Tesisin 25 Mayıs tarihinde yeniden devreye alınması bekleniyor.
Fırının dış yüzeyine zarar veren kontrolsüz demir çıkışı nedeniyle üretim Mart ayında durdurulmuştu. Söz konusu fırının yıllık üretim kapasitesi 1,2 milyon mt seviyesinde yer alıyor.
Öte yandan SteelOrbis’in yakın zamanda bildirdiği üzere Liberty Steel, 2027 yılında devreye alınması planlanan Whyalla’daki yeşil çelik tesisinde kullanılacak manyetit cevherine yönelik testleri başarıyla tamamladı.