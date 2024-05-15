Liberty Steel Whyalla’daki yeşil çelik tesisinde kullanılacak manyetit cevherine yönelik testleri başarıyla tamamladı

Çarşamba, 15 Mayıs 2024 14:51:43 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel Group, Avustralyalı bağlı kuruluşu Liberty Primary Metals Australia’nın (LPMA), ülkenin güneyindeki Whyalla’da kurulacak hidrojenle çalışan doğrudan indirgenmiş demir-elektrik ark ocağı bazlı yeşil çelik tesisinin tasarımını tamamlamasının ardından Mısır ve Kanada’da bulunan tesislerde manyetit cevherini test ettiğini açıkladı. Söz konusu testlerde kalite ve performans beklentileri aşıldı. Söz konusu yeşil çelik tesisinin 2027 yılında devreye alınması planlanıyor.

Liberty yakın zamanda yüksek kaliteli manyetitinin tam ölçekli doğrudan indirgenmiş demir birimlerinden geçirildiği testi tamamladı ve test edilen peletler, Kanada ve Mısır’da bulunan tesislerde de halihazırda kullanılan peletlerden daha iyi performans gösterdi. Test sonuçlarında Liberty’nin manyetit cevheri indirgenebilirlik açısından üstün performans gösterdi.

Şirket, doğrudan indirgenmiş demir gibi düşük karbonlu teknolojilere yönelik talebin artmasıyla yüksek kaliteli manyetit demir cevheri ihtiyacının da benzersiz seviyelere doğru ilerlediğini belirtti. Yüksek demir konsantrasyonuna sahip manyetit cevheri, enerji tüketimini azaltıyor ve çok daha düşük karbon emisyonuna sahip yüksek çelik kalitelerinin üretimine olanak tanıyor. Liberty’nin Whyalla’da bulunan demir cevheri madenleri, 4 milyar mt’un üzerinde manyetit cevheri kaynağından dünyadaki en yüksek kalite konsantrelerden bazılarını üretme potansiyeline sahip.