Liberty Steel Avustralya’da kuracağı elektrik ark ocağı için hükümetten finansman alacak

Perşembe, 01 Şubat 2024 10:54:37 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel Group bağlı kuruluşu Liberty Primary Metals Australia’nın (LPMA) ülkenin güneyinde sürdürülebilir çelik üretimi gerçekleştirebilmesi için Avustralya hükümetinden 63,2 milyon $ finansman alacağını açıkladı.

Söz konusu finansman LPMA’nın Whyalla’da 160 tonluk düşük karbon emisyonlu elektrik ark ocağı kurmasını destekleyecek. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere yeni elektrik ark ocağı Whyalla tesisinin çelik üretim kapasitesini yıllık 1 milyon mt’dan 1,5 milyon mt’un üzerine çıkaracak. Ayrıca finansman Liberty’nin milyarlarca tonluk yüksek kaliteli manyetit cevheri üretiminin entegre edilmesini de destekleyecek.

GFG Alliance’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sanjeev Gupta, “Bu finansman hükümetin yeşil çelik üretimine geçişimizi desteklediğini gösteriyor. Whyalla çok uzak olmayan bir gelecekte düşük karbonlu demir ve çelik üretiminin küresel merkezi olacak,” şeklinde yorum yaptı.