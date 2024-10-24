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Liberty Steel yakında Whyalla tesisindeki yüksek fırını yeniden devreye alacak

Perşembe, 24 Ekim 2024 14:54:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD merkezli ABC News’e konuşan İngiltere merkezli GFG Alliance’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sanjeev Gupta, Avustralya merkezli Liberty Primary Steel’in Whyalla çelik tesisindeki yüksek fırının “çok yakın zamanda” yeniden faaliyete geçeceğini belirtti. Gupta, bu yıl neredeyse altı ay boyunca askıda kalan fırının yeniden devreye alınması için kesin bir tarih vermese de fırının günler veya haftalar içinde faaliyete geçeceğini ifade etti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere fırının dış yüzeyine zarar veren kontrolsüz demir çıkışı nedeniyle yıllık 1,2 milyon mt üretim kapasitesine sahip yüksek fırının üretimi Mart ayında durdurulmuştu. Fırının içinde bulunan yabancı madde nedeniyle fırın geçtiğimiz ay ikinci kez kapatılmıştı.


Etiketler: Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi Liberty Steel 

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