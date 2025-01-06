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Liberty Steel Avustralya'daki Whyalla tesisinde çelik üretimine yeniden başladı

Pazartesi, 06 Ocak 2025 11:06:48 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel Group, operasyonel sıkıntılar ve yüksek fırında gerçekleştirilen kapsamlı onarım çalışmaları nedeniyle dört aylık bir duruşun ardından Avustralya’da bulunan Whyalla çelik tesisinde üretime başladığını açıkladı.

Açıklamaya göre yüksek fırın şu anda kapasitesinin yarısında faaliyet gösteriyor ancak tesiste henüz çözülmemiş birçok sorun olduğundan tesisin istikrarlı ve güvenli hale gelmeden önce katedilmesi gereken uzun bir yol var.

Whyalla’da bulunan yüksek fırın yıllık 1,2 milyon mt üretim kapasitesine sahip.

Buna ek olarak yakın zamanda tesisin doğal gaza erişiminin 2-3 hafta süreyle askıya alınacak olması operasyonlarda daha fazla karmaşıklığa yol açacak.


Etiketler: Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi Liberty Steel 

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