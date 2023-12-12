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Liberty Steel ve AD Ports Group birinci kalite manyetit cevheri ithalatı konusunda iş birliği yapıyor

Salı, 12 Aralık 2023 10:34:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel Group Birleşik Arap Emirlikleri’nin yeşil demir ve çelik üretimi için ideal bir hammadde olan birinci kalite manyetit cevherini Avustralya’dan ithal etmesine yönelik çözümler geliştirmek üzere BAE merkezli AD Ports Group ile bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Şirketler Abu Dabi Khalifa Ekonomik Bölgeleri’nde bir yeşil demir üretim tesisi ve Khalifa Limanı’nda liman altyapısı ile konveyör sistemi kurmayı planlıyor. Söz konusu planlar BAE’nin 2031 yılına kadar üretimini artırma hedefine katkıda bulunacak.

Liberty’nin Avustralya’nın güneyinde 4 milyar mt birinci kalite manyetit cevheri erişimine sahip olması, BAE’deki geniş yenilenebilir enerji potansiyeli ve AD Ports Group’un gelişmiş altyapı ve bağlantıları sayesinde söz konusu anlaşma küresel demir ve çelik üretiminin karbondan arındırılmasında önemli rol oynayabilir.


Etiketler: İngiltere Avrupa Çelik Üretimi Liberty Steel 

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