Liberty Steel Rotherham tesisine odaklanmak için İngiltere’de istihdamı azaltmayı planlıyor

Çarşamba, 13 Nisan 2022 17:27:41 (GMT+3) | İstanbul

GFG Alliance’ın bağlı kuruluşu İngiltere merkezli Liberty Steel (LSUK) Rotherham tesisindeki üretime odaklanmak için ülkede bulunan tesislerindeki 200’den fazla kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

Şirketin Stocksbridge tesisindeki 162 ve West Bromwich’te bulunan Performance Steels birimindeki 45 kişinin işten çıkarılması önerildi.

Aynı zamanda LSUK, İngiltere ve yurt dışında artan altyapı talebini karşılayabilecek bir ticari çelik yelpazesi oluşturmak için çelik hurdalarının yüksek tonajda dönüştürülmesine ve yeşil çelik üretiminin artırılmasına yatırım yapacak. Bu üretim artışı Rotherham tesisindeki istihdamın 161 kişi artırılmasını gerektirecek. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre bu durum da diğer tesislerden çıkarılan işçilerin Rotherham tesisinde çalışması için bir seçenek yaratılacak.