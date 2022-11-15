Liberty Steel borcunun yeniden yapılandırılması için alacaklılarla prensipte anlaştı

Salı, 15 Kasım 2022 13:43:16 (GMT+3) | İstanbul

GFG Alliance’ın İngiltere merkezli bağlı kuruluşu Liberty Steel’in Yeniden Yapılandırma ve Dönüşüm Komitesi, şirketin İngiltere merkezli Greensill Capital Limited, Almanya merkezli Greensill Bank AG ve İsviçre merkezli Credit Susisse dahil olmak üzere alacaklılarıyla borcunu yeniden yapılandırmak için sözleşme imzaladığını açıkladı. Böylece şirket finansmanının yeniden yapılandırılmasın konusunda önemli bir adım attı.

Liberty Steel ve Greensill Bank, Haziran ayında borçları erteleme konusunda bir anlaşmaya vardıklarından şirketin Avrupa’da bulunan çelik birimlerinin borçlarının yeniden yapılandırılması için müzakere sürecindeler. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Greensill Bank’ın Liberty’e 2019 yılında verdiği borçlara yönelik tüm haciz işlemleri durdurulmuştu.

Taraflar anlaşmayı hazırlayıp yürürlüğe koyarak Liberty’ye daha uzun vadeli sürdürülebilir finansman geliştirme fırsatı sağlayacak. Anlaşmaya göre taraflar, Liberty kuruluşlarının borç kapatma süresini ertelediler.

Anlaşma, Liberty’nin yeşil çelik stratejisini ve 2030 yılına kadar karbonsuz üretim gerçekleştirme hedefini destekliyor.