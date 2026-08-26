 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Liberty...

Liberty Steel Dalzell Kazakistan'dan ithal slabla haddeleme faaliyetlerine yeniden başladı

Çarşamba, 26 Ağustos 2026 10:52:52 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre GFG Alliance bünyesindeki Liberty Steel'in İskoçya'nın Motherwell kentinde bulunan Dalzell levha tesisi, tesisin mali ve operasyonel durumuna ilişkin incelemeler devam ederken Kazakistan'dan ithal edilen slabı kullanarak haddeleme faaliyetlerine yeniden başlıyor.

GFG Alliance, İngiltere'nin tek yerel slab tedarikçisi olarak nitelendirdiği British Steel'de meydana gelen aksaklığın ardından tesisin yeniden faaliyete geçebilmesi için slab ithalatının gerekli olduğunu belirtti.

Dalzell, British Steel'deki tedarik aksaklığının ardından Kazakistan'a yöneldi

Dalzell tesisi, zayıf piyasa koşulları nedeniyle 2024 yılının Ağustos ayında faaliyetlerini durdurmasının ardından uzun süreli üretim kesintileri yaşadı. Daha önce tesisin British Steel'in Scunthorpe tesisinden tedarik edilecek slab kullanılarak yeniden devreye alınması planlanıyordu. GFG Alliance bu yılın Şubat ayında Dalzell için finansman sağlandığını ve şirketin British Steel'den slab tedarik etmek üzere çalıştığını açıklamıştı.

Ancak GFG, British Steel'de meydana gelen bir arıza nedeniyle tesisin yeniden faaliyete alınması için ithal ürün kullanımının tek seçenek haline geldiğini belirtti.

Şirket, British Steel'in bu yılın ilerleyen dönemlerinde Dalzell'e slab tedarikine yeniden başlamasını bekliyor. Söz konusu tedarikin olası savunma sanayisi sözleşmelerinde kullanılacak ürünleri de kapsaması planlanıyor.

Dalzell yıllık yaklaşık 300.000 mt çelik levha üretim kapasitesine sahipken, GFG tarafından İngiltere'nin en büyük ve en yüksek kapasiteye sahip levha tesisi olarak tanımlanıyor.

Dalzell'in yeniden faaliyete geçmesi, tesisin İngiltere'deki savunma sanayisine yönelik çelik tedarikindeki rolünü artırmayı hedeflediği bir dönemde gerçekleşti. Tesis, Navantia UK'in Fleet Solid Support gemi programına levha tedarik etmek üzere seçildi. Daha önce yayımlanan haberlere göre Liberty'nin üç Fleet Solid Support gemisi için yaklaşık 34.000 mt levha siparişi bulunurken, slab alımlarının finansmanında yaşanan zorluklar tam ölçekli üretimin başlamasını geciktirmişti.

Etiketler: Slab Levha Yarı Mamul Yassı Ürünler İskoçya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Levha
Kalınlık:  10 mm
Genişlik:  1.500 mm
Boy:  3.000 mm
HAKAN SAC METAL
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Levha
Kalınlık:  15 mm
Genişlik:  1.500 mm
Boy:  3.000 mm
HAKAN SAC METAL
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Levha
Kalınlık:  2,5 mm
Genişlik:  1.000 mm
Boy:  2.000 mm
HAKAN SAC METAL
Teklifi Gör

Benzer Haber ve Analizler

JSW Steel ABD operasyonlarını genişletmek ve modernize etmek için 500 milyon $ yatırım yapacak

30 Haz | Çelik Haberler

Primetals, Zhanjiang’da ultra kalın slab döküm makinesini devreye aldı

13 Şub | Çelik Haberler

Liberty Steel Dalzell İngiltere hükümetinden aldığı siparişle faaliyetlerine yeniden başladı

26 Ara | Çelik Haberler

Primetals Çinli üreticiye slab döküm makinesi tedarik edecek

14 May | Çelik Haberler

Bayi Steel levha üretimi için sürekli döküm hattı yatırımı yapacak

10 Mar | Çelik Haberler

Meksikalı GASA 650.000 mt kapasiteli elektrik ark ocağını kurdu

04 Kas | Çelik Haberler

Almanya merkezli Dillinger ultra kalın levha üretimini artırdı

17 Kas | Çelik Haberler

Tosyalı Algerie 2022’de 1,4 milyon mt’luk ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyor

30 Haz | Çelik Haberler

Vitkovice Steel slab tedarikindeki aksaklıklar nedeniyle teslimatlarına ara verecek

06 May | Çelik Haberler

Hindistan merkezli Bhilai çelik tesisi ve MDNL uzay araçları için özel alaşımlı slab üretecek

14 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis