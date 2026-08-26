Liberty Steel Dalzell Kazakistan'dan ithal slabla haddeleme faaliyetlerine yeniden başladı

Basında çıkan haberlere göre GFG Alliance bünyesindeki Liberty Steel'in İskoçya'nın Motherwell kentinde bulunan Dalzell levha tesisi, tesisin mali ve operasyonel durumuna ilişkin incelemeler devam ederken Kazakistan'dan ithal edilen slabı kullanarak haddeleme faaliyetlerine yeniden başlıyor.

GFG Alliance, İngiltere'nin tek yerel slab tedarikçisi olarak nitelendirdiği British Steel'de meydana gelen aksaklığın ardından tesisin yeniden faaliyete geçebilmesi için slab ithalatının gerekli olduğunu belirtti.

Dalzell, British Steel'deki tedarik aksaklığının ardından Kazakistan'a yöneldi

Dalzell tesisi, zayıf piyasa koşulları nedeniyle 2024 yılının Ağustos ayında faaliyetlerini durdurmasının ardından uzun süreli üretim kesintileri yaşadı. Daha önce tesisin British Steel'in Scunthorpe tesisinden tedarik edilecek slab kullanılarak yeniden devreye alınması planlanıyordu. GFG Alliance bu yılın Şubat ayında Dalzell için finansman sağlandığını ve şirketin British Steel'den slab tedarik etmek üzere çalıştığını açıklamıştı.

Ancak GFG, British Steel'de meydana gelen bir arıza nedeniyle tesisin yeniden faaliyete alınması için ithal ürün kullanımının tek seçenek haline geldiğini belirtti.

Şirket, British Steel'in bu yılın ilerleyen dönemlerinde Dalzell'e slab tedarikine yeniden başlamasını bekliyor. Söz konusu tedarikin olası savunma sanayisi sözleşmelerinde kullanılacak ürünleri de kapsaması planlanıyor.

Dalzell yıllık yaklaşık 300.000 mt çelik levha üretim kapasitesine sahipken, GFG tarafından İngiltere'nin en büyük ve en yüksek kapasiteye sahip levha tesisi olarak tanımlanıyor.

Dalzell'in yeniden faaliyete geçmesi, tesisin İngiltere'deki savunma sanayisine yönelik çelik tedarikindeki rolünü artırmayı hedeflediği bir dönemde gerçekleşti. Tesis, Navantia UK'in Fleet Solid Support gemi programına levha tedarik etmek üzere seçildi. Daha önce yayımlanan haberlere göre Liberty'nin üç Fleet Solid Support gemisi için yaklaşık 34.000 mt levha siparişi bulunurken, slab alımlarının finansmanında yaşanan zorluklar tam ölçekli üretimin başlamasını geciktirmişti.