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Hindistan merkezli Bhilai çelik tesisi ve MDNL uzay araçları için özel alaşımlı slab üretecek

Çarşamba, 14 Nisan 2021 14:59:55 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı Steel Authority of India Limited (SAIL) şirketine ait Bhilai çelik tesisi ve devlete bağlı özel alaşımlı çelik üreticisi Mishra Dhantu Nigam Limited (MDNL), uydu fırlatma araçlarında kullanılmak üzere MDN 250 kalite vasıflı slab üretmek için iş birliği yaptı.

SAIL şirketinden bir yetkili, MNDL tarafından tedarik edilen yüksek mukavemetli, ısıya dayanıklı ve yüksek oranda pahalı alaşımlar içeren 40 mt dövme slabın, Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu’nun uzay araçlarında kullanılmak üzere 9,3 mm kalınlığında 20 adet levhaya dönüştürüldüğünü söyledi.


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