Meksikalı GASA 650.000 mt kapasiteli elektrik ark ocağını kurdu

Meksika’nın en büyük beşinci çubuk üreticisi Grupo Acerero (GASA), slab ve daha sonra levha üretecek yeni elektrik ark ocağının kurulumunu tamamladığını duyurdu. Bununla birlikte sürekli döküm ekipmanlarının teslimatı da başladı.

GASA, yıllık 650.000 mt levha üretecek yeni bir elektrik ark ocağı için çatı şirketi Grupo Fonderia üzerinden 150 milyon $’lık yatırım yapacak. Elektrik ark ocağında hammadde olarak GASA’nın kendi toplama sahalarında topladığı ve üçüncü taraflardan satın aldığı hurda kullanılacak.

Tesiste slab üretiminin 2025’in Nisan ayında yıllık 150.000 mt kapasite ile başlaması bekleniyor. 2026’da üretim yıllık 400.000 mt’a çıkarılacak. 2027’de 560.000 mt’a çıkarılacak olan kullanım kapasitesi 2028 yılında 650.000 mt üretimle tam kapasiteye ulaşacak.

Slab üretimine devam edecek olan GASA, başta Brezilya, Vietnam ve Avrupa’dan olmak üzere slab ithalatını da sürdürecek. Şirketin levha için yaptığı hammadde ithalatını düşürerek kâr marjını artırması bekleniyor.

GASA, 2028 yılında hurdadan nihai mamule kadar tedarik zincirinin tüm kademelerinde üretim yapabiliyor olacak.