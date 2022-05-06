Vitkovice Steel slab tedarikindeki aksaklıklar nedeniyle teslimatlarına ara verecek

Cuma, 06 Mayıs 2022 14:00:46 (GMT+3) | İstanbul

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Çek Cumhuriyeti merkezli çelik levha üreticisi Vitkovice Steel slab tedarikindeki aksaklıklar nedeniyle Quarto tesisinin 10-12 iş günü boyunca faaliyetlerini durduracağını ve bunun sonucunda levha teslimatlarına ara vermek zorunda kalacağını bildirdi.

Rusya’ya yönelik yaptırımlara Vitkovice’nin geçtiğimiz hafta Polonya limanlarında boşaltılması gereken 15.400 mt slab siparişini taşıyan iki geminin sahibi JSC GTLK de tabiydi. Ancak yaptırımlar şirkete ürünleri boşaltması için süre verilmeden yürürlüğe girdi ve gemiler yükleme limanına geri döndü. Vitkovice Steel alternatif gemiler aradığını ve bulana kadar kısa bir süre hammadde sıkıntısı yaşayacağını belirtti.

Bu haftanın başında Çek Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’ya uygulanan AB yaptırımları kapsamında şirket sahiplerinin Rusya ile bağları olduğunu iddia ederek Vitkovice Steel’in varlıklarını dondurdu. Maliye Bakanlığı Sözcüsü Tomáš Weiss, “Şirket faaliyet göstermeye devam edebilir, çalışanlarına ödeme yapabilir ve ticari yükümlülüklerini yerine getirebilir, ancak satılmamalı veya hisseleri başka birine devredilmemeli,” dedi. Öte yandan şirket yönetimi sahiplerinin Rusya ile bağlantısı olduğunu reddetti.