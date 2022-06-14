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Liberty ile Greensill Bank borç erteleme anlaşması imzaladı

Salı, 14 Haziran 2022 15:24:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Liberty Steel Group, en çok borç aldığı banka olan Greensill Bank ile Avrupa’da yaptığı çelik ticaretinden kaynaklanan borçlarını erteleme konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Anlaşmaya göre, Greensill Bank’ın Liberty’e 2019 yılında verdiği borçlara yönelik tüm haciz işlemleri durduruldu. 31 Ekim tarihine kadar geçerli olan ve süresi bu yılın sonuna kadar uzatılabilecek olan bu anlaşma, Liberty’nin daha uzun vadede sürdürülebilir bir finansal yapı oluşturmasını sağlayacak.

Liberty Steel Group sözcüsü, “Bugün Greensill Bank ile yapılan borç erteleme anlaşması, tüm hissedarlarımızın menfaati için en iyi yol olan karşılıklı mutabakata dayalı bir şekilde borçların yeniden yapılandırılmasına yaklaştığımızı gösteriyor. Başlıca alacaklılarımızla, yasal bir mücadele gerektirmeyecek bir süre içerisinde anlaşmaya varmak adına yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Temel faaliyetlerimiz iyi bir performans göstermeye devam ediyor ve bazı ekonomik zorluklara rağmen güçlü bir şekilde ilerliyor,” şeklinde konuştu.

Öte yandan Citibank, İngiliz mahkemesi Covid-19 salgınına bağlı koruma önlemlerinin geçerli olmadığına karar verdiği için GFG Alliance’ın bağlı kuruluşu ve şirketin ticaret birimi olan Liberty Commodities dahil üç şirketi tasfiye etmek için izin aldı. GFG sözcüsü mahkeme kararı hakkında, muhtemelen bu yılın sonbahar veya kış döneminde bir duruşma daha yapılacağını ve “tasfiye işlemlerinin detayları hakkında karar verileceğini” ifade etti.


Etiketler: Avrupa Çelik Üretimi Liberty Steel 

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