﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Lamina y Placa Comercial yenilenen galvanizleme hattını devreye aldı

Perşembe, 17 Aralık 2020 11:54:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, Villacero Group’un bir parçası olan Meksika merkezli Lamina y Placa Comercial S.A de C.V’nin, Apodaca, Meksika’daki yenilenen galvanizleme hattını devreye aldığını açıkladı.

Galvanizleme hattının yenilenmesi, Lamina y Placa Comercial’ın temperli şerit, galvanizli profilli sac ve rulo, galvanizli çelik mahya kapağı ve yapısal mühendislik için kaplamalı rulo ile sac üretmesine olanak tanıyor.

Üretici artık pazara SAE 1006, 1008 ve 1010 kalite galvanizli çelik ve 0,23- 2.0 mm kalınlığında, 812-1.282 mm genişliğinde 210-560 MPa çekme dayanımlı çelik şerit ürünleri tedarik edebiliyor.


Etiketler: galvanizli  Meksika  Kuzey Amerika  yassı ürünler  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

11  Ara

ABD Brezilya’dan ithal soğuk saca yönelik idari incelemeyi sonlandırdı
30  Kas

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Ekim döneminde %4,1 düştü
27  Kas

ABD Japonya’dan ithal soğuk saca yönelik idari incelemeyi sonlandırdı
26  Kas

ABD Çin ve Güney Kore’den ithal korozyona dayanıklı saca yönelik idari incelemeyi sonlandırdı
25  Kas

Japonya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında yükseldi