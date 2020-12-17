Lamina y Placa Comercial yenilenen galvanizleme hattını devreye aldı

Perşembe, 17 Aralık 2020 11:54:28 (GMT+3) | İstanbul

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, Villacero Group’un bir parçası olan Meksika merkezli Lamina y Placa Comercial S.A de C.V’nin, Apodaca, Meksika’daki yenilenen galvanizleme hattını devreye aldığını açıkladı.

Galvanizleme hattının yenilenmesi, Lamina y Placa Comercial’ın temperli şerit, galvanizli profilli sac ve rulo, galvanizli çelik mahya kapağı ve yapısal mühendislik için kaplamalı rulo ile sac üretmesine olanak tanıyor.

Üretici artık pazara SAE 1006, 1008 ve 1010 kalite galvanizli çelik ve 0,23- 2.0 mm kalınlığında, 812-1.282 mm genişliğinde 210-560 MPa çekme dayanımlı çelik şerit ürünleri tedarik edebiliyor.