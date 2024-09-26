Meksika’nın galvanizli sac tüketimi Temmuz ayında %2 düştü

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede görünür galvanizli sac tüketimi bu yılın Temmuz ayında yıllık %2 düşüşle 386.000 mt seviyesine geriledi. Galvanizli sac üretimi ise yıllık %1,4 artışla 285.000 mt seviyesinde yer aldı.

Bahsi geçen ayda ülkenin galvanizli sac ithalatı ve ihracatı sırasıyla yıllık %2,8 ve %96 artışla 149.000 mt ve 49.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Ocak-Temmuz döneminde galvanizli sac tüketimi %3,2 artışla 2,65 milyon mt seviyesinde kaydedilirken üretim %1,7 artışla 1,95 milyon mt oldu.

Meksika’nın yaptığı galvanizli sac ithalatı ise yılın ilk yedi ayında %10,4 artışla 989.000 mt seviyesine çıkarken ihracat %17,4 artışla 295.000 mt oldu.