Meksika’nın galvanizli sac üretimi Ekim’de %6,4 yükseldi

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede galvanizli sac üretimi bu yılın Ekim ayında yıllık %6,4 artışla 318.000 mt seviyesinde kaydedildi ve son 34 ay içinde görülen en büyük üretim tonajı olarak açıklandı.

Görünür galvanizli sac tüketimi ise yıllık %8,9 düşüşle 421.000 mt seviyesinde yer alırken, ülkenin galvanizli sac ithalatı %8,9 düşüşle 144.000 mt, ihracatı ise %32,3 artışla 41.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Ocak-Ekim döneminde galvanizli sac tüketimi %1,9 artışla 3,89 milyon mt seviyesinde kaydedilirken üretim %2,3 artışla 2,86 milyon mt oldu. Meksika’nın yaptığı galvanizli sac ithalatı ise yılın ilk on ayında %4,1 artışla 1,43 milyon mt seviyesine çıkarken, ihracat %12,9 artışla 399.000 mt oldu.