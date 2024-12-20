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Meksika’nın galvanizli sac üretimi Ekim’de %6,4 yükseldi

Cuma, 20 Aralık 2024 14:06:37 (GMT+3)   |   San Diego

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede galvanizli sac üretimi bu yılın Ekim ayında yıllık %6,4 artışla 318.000 mt seviyesinde kaydedildi ve son 34 ay içinde görülen en büyük üretim tonajı olarak açıklandı.

Görünür galvanizli sac tüketimi ise yıllık %8,9 düşüşle 421.000 mt seviyesinde yer alırken, ülkenin galvanizli sac ithalatı %8,9 düşüşle 144.000 mt, ihracatı ise %32,3 artışla 41.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Ocak-Ekim döneminde galvanizli sac tüketimi %1,9 artışla 3,89 milyon mt seviyesinde kaydedilirken üretim %2,3 artışla 2,86 milyon mt oldu. Meksika’nın yaptığı galvanizli sac ithalatı ise yılın ilk on ayında %4,1 artışla 1,43 milyon mt seviyesine çıkarken, ihracat %12,9 artışla 399.000 mt oldu.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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