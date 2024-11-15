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Meksika’nın galvanizli sac tüketimi Eylül’de %0,7 geriledi

Cuma, 15 Kasım 2024 11:25:21 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede görünür galvanizli sac tüketimi bu yılın Eylül ayında yıllık %0,7 düşüşle 402.000 mt seviyesinde kaydedildi. Galvanizli sac üretimi ise yıllık %3,8 artışla 300.000 mt seviyesinde yer aldı.

Bahsi geçen ayda ülkenin galvanizli sac ithalatı ve ihracatı sırasıyla yıllık %8,7 düşüş ve %3 artışla 136.000 mt ve 34.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Ocak-Eylül döneminde galvanizli sac tüketimi %2,3 artışla 3,48 milyon mt seviyesinde kaydedilirken üretim %1,8 artışla 2,54 milyon mt oldu.

Meksika’nın yaptığı galvanizli sac ithalatı ise yılın ilk dokuz ayında %5,7 artışla 1,28 milyon mt seviyesine çıkarken ihracat %11 artışla 358.000 mt oldu.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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