Meksika’nın galvanizli sac tüketimi Ağustos’ta aylık %8 yükseldi

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede görünür galvanizli sac tüketimi bu yılın Ağustos ayında aylık %8 artışla ve yıllık yatay seyrederek 417.000 mt seviyesinde kaydedildi. Galvanizli sac üretimi ise yıllık %0,3 artışla 288.000 mt seviyesinde yer aldı.

Bahsi geçen ayda ülkenin galvanizli sac ithalatı ve ihracatı sırasıyla yıllık %6 ve %23,7 düşüşle 158.000 mt ve 29.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Ocak-Ağustos döneminde galvanizli sac tüketimi %2,8 artışla 3,07 milyon mt seviyesinde kaydedilirken üretim %1,6 artışla 2,24 milyon mt oldu.

Meksika’nın yaptığı galvanizli sac ithalatı ise yılın ilk sekiz ayında %7,7 artışla 1,15 milyon mt seviyesine çıkarken ihracat %12,1 artışla 324.000 mt oldu.