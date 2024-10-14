 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Meksika’nın...

Meksika’nın galvanizli sac tüketimi Ağustos’ta aylık %8 yükseldi

Pazartesi, 14 Ekim 2024 14:08:29 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede görünür galvanizli sac tüketimi bu yılın Ağustos ayında aylık %8 artışla ve yıllık yatay seyrederek 417.000 mt seviyesinde kaydedildi. Galvanizli sac üretimi ise yıllık %0,3 artışla 288.000 mt seviyesinde yer aldı.

Bahsi geçen ayda ülkenin galvanizli sac ithalatı ve ihracatı sırasıyla yıllık %6 ve %23,7 düşüşle 158.000 mt ve 29.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Ocak-Ağustos döneminde galvanizli sac tüketimi %2,8 artışla 3,07 milyon mt seviyesinde kaydedilirken üretim %1,6 artışla 2,24 milyon mt oldu.

Meksika’nın yaptığı galvanizli sac ithalatı ise yılın ilk sekiz ayında %7,7 artışla 1,15 milyon mt seviyesine çıkarken ihracat %12,1 artışla 324.000 mt oldu.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Pakistan’da yerel soğuk rulo ve galvanizli sac fiyatları bir kez daha yükseldi

14 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yerel sıcak rulo sac fiyatları yükselirken soğuk rulo sac değişmedi ve galvanizli sac düştü

14 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’nin çelik ihracatı Ağustos’ta aylık %2,8 arttı

14 Eki | Çelik Haberler

Baosteel Kasım ayı için yerel sıcak rulo sac fiyatlarını 71$/mt yukarı çekti

11 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları artsa da piyasa Çin konusunda temkinli

10 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 41. Hafta, 2024

10 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı galvanizli sac fiyatları yükseldi ancak daha fazla artış görülmeyebilir

10 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de kaplamalı ve soğuk rulo sac fiyatları yükseldi, alıcılar hâlen temkinli

09 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yerel sıcak rulo sac ile galvanizli sac fiyatları yükselirken soğuk rulo sac fiyatları gevşedi

07 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları yatay seyretse de bağlantı olmadı

04 Eki | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis