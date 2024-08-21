Meksika’nın galvanizli sac tüketimi Haziran ayında %4,3 arttı

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede görünür galvanizli sac tüketimi bu yılın Haziran ayında yıllık %4,3 artışla 390.000 mt seviyesine çıktı. Galvanizli sac üretimi ise yıllık %6,2 artışla 291.000 mt seviyesinde yer aldı.

Ocak-Haziran döneminde galvanizli sac tüketimi %4,2 artışla 1,26 milyon mt seviyesinde kaydedilirken üretim %1,3 artışla 1,67 milyon mt oldu.

Meksika’nın yaptığı galvanizli sac ithalatı ise yılın ilk altı ayında %11,8 artışla 840.000 mt seviyesine çıkarken ihracat %8,7 artışla 246.000 mt oldu.