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Meksika’nın galvanizli sac tüketimi Haziran ayında %4,3 arttı

Çarşamba, 21 Ağustos 2024 11:28:28 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede görünür galvanizli sac tüketimi bu yılın Haziran ayında yıllık %4,3 artışla 390.000 mt seviyesine çıktı. Galvanizli sac üretimi ise yıllık %6,2 artışla 291.000 mt seviyesinde yer aldı.

Ocak-Haziran döneminde galvanizli sac tüketimi %4,2 artışla 1,26 milyon mt seviyesinde kaydedilirken üretim %1,3 artışla 1,67 milyon mt oldu.

Meksika’nın yaptığı galvanizli sac ithalatı ise yılın ilk altı ayında %11,8 artışla 840.000 mt seviyesine çıkarken ihracat %8,7 artışla 246.000 mt oldu.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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