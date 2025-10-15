 |  Giriş 
Küresel Çelik Forumu üyeleri kapasite fazlasını sınırlamaya yönelik ortak çerçeve üzerinde uzlaştı

Çarşamba, 15 Ekim 2025 11:32:54 (GMT+3)   |   İstanbul

10 Ekim 2025 tarihinde Güney Afrika’nın Gqeberha kentinde düzenlenen Küresel Çelik Kapasite Fazlası Forumu (GFSEC) Bakanlar Toplantısı'na 29 ülkeden katılan bakanlar ve üst düzey temsilciler, giderek derinleşen küresel çelik krizini ve kapasite fazlasının yarattığı piyasa bozulmalarını ele aldı. Katılımcılar, küresel çelik kapasite fazlası sorununu çözme konusundaki ortak taahhütlerini yeniden teyit etti.

Yayımlanan açıklamaya göre 2024 yılında 601 milyon mt seviyesine ulaşan küresel kapasite fazlasının 2027 yılına kadar 721 milyon mt’a çıkacağı öngörülüyor. Forum, bu eğilimin piyasa istikrarını zayıflattığını, adil rekabeti tehdit ettiğini ve çelik sektörünün karbonsuzlaşma çabalarını geciktirdiğini vurguladı.

Bakanlar, küresel çelik kapasite fazlasının giderilmesinin sürdürülebilir büyüme, piyasa temelli rekabet ve sektörün uzun vadeli istikrarı açısından kritik öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Yeni politika çerçevesi oluşturulacak

Bakanlar, kapasite fazlasına yol açan piyasa dışı önlemlere karşı koordineli bir politika çerçevesi geliştirme konusunda anlaşmaya vardı. Bu çerçevenin taslağının bu yıl Kasım ayında hazırlanması, çerçevenin ise 2026 yılı Haziran ayında nihai hale getirilmesi planlanıyor.

GFSEC üyeleri yeni bir veri ve görselleştirme platformu kurarak;

  • Çelik üretimi, çeliğin eritildiği ve döküldüğü ülke ile devlet destekleri hakkında veri paylaşımı yoluyla şeffaflığı artırma,
  • Çelik sektöründe piyasa mekanizmalarına dayanmayan, devlet müdahalesi veya teşvikleriyle yönlendirilen uygulamaları izlemenin yanı sıra projeleri finanse etme,
  • Çelik üreten ülkeleri küresel foruma katılım konusunda bilgilendirme ve farkındalık yaratma faaliyetlerini güçlendirme taahhüdünde bulundu.

Üyeler, OECD ile yakın iş birliğini sürdürmeyi kabul ederken, çelik piyasasındaki bozulmalara karşı ortak çabaları güçlendirmek için diğer ülkeleri foruma katılmaya davet ediyor.


