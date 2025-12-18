Fitch Ratings 2026’da Çin hariç küresel çelik talebinde toparlanma öngörüyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel çelik piyasasının 2026 yılında hafifçe toparlanmasını beklediğini ve sektörün görünümünü nötr olarak bıraktığını duyurdu. Diğer bölgelerde talebin toparlanmasının Çin’deki zayıf çelik tüketimini dengeleyeceğini belirtti.

Fitch, toparlanmayı destekleyen faktörler arasında para politikasının gevşetilmesi, devam eden altyapı yatırımları ve inşaat faaliyetlerindeki kademeli toparlanmanın yer aldığını ifade etti. Ancak toparlanma hızının, jeopolitik belirsizlik, bazı imalat segmentlerinde talebin zayıf seyri ve küresel ticarette devam eden gerilimlerden kaynaklı risklere maruz kaldığı konusunda uyardı.

Çin’in çelik üretimi ve ihracatında düşüş bekleniyor

Fitch, Çin’in üretim kontrollerini sıkılaştırması ve ticaret önlemlerini artırması doğrultusunda çelik üretiminin 2026 yılında yaklaşık %4,5 düşmesini beklediğini dile getirdi.

Bu nedenle 2026 yılında Çin’in çelik ihracatının 2025 yılı için tahmin edilen 118 milyon mt’dan 109 milyon mt seviyesine düşmesini öngördüğünü aktardı. Üretim ve ihracattaki düşüşe rağmen Çinli çelik üreticilerinin marjlarının 2025 yılında iyileştiği, verimlilikteki artışın ve maliyet baskısının azalmasının desteğiyle 2026 yılında daha da güçlenmesini beklediğini söyledi.

Hindistan küresel çelik sektörünü desteklemeye devam edecek

Fitch’e göre Hindistan, küresel çelik sektöründeki büyümeyi destekleyen başlıca pazarlardan biri olmaya devam edecek. Bu ivmenin temelini, ulusal altyapı programlarını, kentsel dönüşümü ve sanayiyi destekleyen sürdürülebilir hükümet harcamaları ve politika önlemleri oluşturmaya devam edecek.

Bununla birlikte kuruluş, yakın zaman önce mal ve hizmetler vergisinde yapılan düzenlemelerin başlıca son kullanıcı sektörlerden gelen talebi destekleyerek küresel vergilerin olumsuz etkilerini kısmen dengelemeye yardımcı olmasını beklediği ifade etti. Ayrıca çelik ithalatındaki artışı yerel üreticilerin kârlılığı açısından en ciddi risk olarak tanımladı.

Avrupa’da ithalat kontrolleri ve SKDM marjları iyileştirecek

Fitch, Avrupa’da ithalat kontrollerin sıkılaştırılması ve karbon vergisinin kademeli olarak uygulanmasının çelik üreticilerinin marjlarını desteklemesini öngördüğüne dikkat çekti. Ayrıca artan altyapı ve savunma harcamalarının talebin toparlanmasına katkı sağlamasını beklediğini kaydetti.

Öte yandan Fitch, Avrupa Komisyonu tarafından sunulan ve 2026 yılının Temmuz ayından itibaren yürürlüğe girmesi beklenen ticaret önlemlerine dikkat çekti. Bu önlemler arasında ithalat kotalarının yaklaşık %47 düşüşle yıllık 18 milyon mt seviyesine indirilmesi, kota aşımında uygulanan vergilerin %50’ye çıkarılması, menşe kontrollerinin sıkılaştırılması ve kota devretme uygulamasının sona erdirilmesi yer alıyor. Buna paralel olarak Fitch, 2026 yılından itibaren devreye girecek olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) ithal çeliğin karbon maliyetlerini kademeli olarak artıracağını vurguladı.

ABD’de altyapı yatırımları ve politika desteği talebi güçlendirecek

Fitch’e göre ABD’de altyapı yatırımları, talebin iyileşmesi, faiz oranlarındaki düşüş ve sınırlı ithalat baskısı yerel çelik üreticilerini destekleyecek.

Kuruluş, Altyapı Yatırımları ve İstihdam Yasası, Enflasyonu Azaltma Yasası ve Çip Yasası’nın yanı sıra inşaat ve otomotiv sektörlerinde beklenen toparlanmanın desteğiyle 2026 yılında ABD’de çelik talebinin 2025 yılına kıyasla tek haneli artış göstermesini beklediğini kaydetti.