Kumba Iron Ore'un demir cevheri üretimi ve satışları 2026'nın ilk yarısında arttı

Anglo American'ın Güney Afrika merkezli bağlı kuruluşu Kumba Iron Ore, bu yılın ikinci çeyreği ve ilk yarısına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin demir cevheri üretimi çeyreklik bazda değişmeyerek ve yıllık %4,4 düşüşle 8,84 milyon mt seviyesinde yer aldı. Kumba Iron Ore'un Kolomela demir cevheri madeninin üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %8,5 ve yıllık %16,4 düşüşle 2,36 milyon mt olurken Sishen madenindeki üretim çeyreklik bazda %3,5 ve yıllık %0,8 artışla 6,48 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Aynı çeyrekte şirketin toplam demir cevheri satışları bir önceki çeyreğe kıyasla %0,7 ve yıllık %4,7 düşerek 9,24 milyon mt seviyesine indi.

Yılın ilk yarısında şirket yıllık %3 düşüşle 17,68 milyon mt demir cevheri üretirken yıllık %0,8 düşüşle 18,56 milyon mt demir cevheri satışı gerçekleştirdi. Kumba'nın Kolomela demir cevheri madeninin üretimi yıllık %15,6 düşüşle 4,95 milyon mt, Sishen madenindeki üretim ise yıllık %2,8 artışla 12,73 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Kumba, bu yıl üretim hacminin 31-33 milyon mt ve satış hacminin de 35-37 milyon mt seviyelerinde yer almasını bekliyor.