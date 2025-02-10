Kumba Iron Ore’un demir cevheri üretimi ve satışları 2024’te beklentilere paralel

Anglo American’ın Güney Afrika merkezli bağlı kuruluşu Kumba Iron Ore, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin demir cevheri üretimi çeyreklik bazda %17,1 düşüş ve yıllık %8,1 artışla 7,82 milyon mt seviyesinde yer aldı. Kumba Iron Ore’un Kolomela demir cevheri madeninin üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %20,1 düşüş ve yıllık %67,6 artışla 2,14 milyon mt olurken Sishen madenindeki üretim çeyreklik bazda %15,9 ve yıllık %4,5 düşüşle 5,68 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Aynı çeyrekte şirketin toplam demir cevheri satışları bir önceki çeyreğe kıyasla %1,2 artış ve yıllık %2,2 düşüşle 9,13 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yılın tamamında şirket yıllık bazda neredeyse değişiklik göstermeyerek 35,73 milyon mt demir cevheri üretirken, yıllık %2,4 düşüşle 36,25 milyon mt demir cevheri satışı gerçekleştirdi. Kumba’nın Kolomela demir cevheri madeninin üretimi yıllık %2,1 düşüşle 10,07 milyon mt, Sishen madenindeki üretim ise yıllık %0,9 artışla 25,6 milyon mt seviyelerinde yer aldı. 2024 yılında Kumba’nın üretimi ve satışları beklentilere paralel seviyelerde kaydedildi.

Açıklamaya göre düşük demir cevheri fiyatları, cansız çelik talebi, demir cevheri arzındaki artış ve güçlü çelik ihracatını yansıtıyor. Kumba’nın söz konusu yılda ortalama satış fiyatı 92$/ıslak mt seviyesinde yer aldı.

Kumba, bu yıl üretim hacminin 35-37 milyon mt, 2026 yılında 31-33 milyon mt, 2027 yılında ise yine 35-37 milyon mt olmasını bekliyor. 2026 yılına ilişkin üretim tahminlerindeki düşüş, bazı tesisleri kapatma planlarından kaynaklanıyor.