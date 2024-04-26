Kumba Iron Ore’un demir cevheri üretimi ve satışları birinci çeyrekte azaldı

Cuma, 26 Nisan 2024 12:15:58 (GMT+3) | İstanbul

Anglo American’ın Güney Afrika merkezli bağlı kuruluşu Kumba Iron Ore, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin demir cevheri üretimi çeyreklik bazda %28 artışla ve yıllık %2 düşüşle 9,28 milyon mt seviyesinde yer aldı. Kumba Iron Ore’un Kolomela demir cevheri madeninin üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %113 artışla ve yıllık %12 düşüşle 2,71 milyon mt olurken Sishen madenindeki üretim çeyreklik bazda %10 ve yıllık %4 artışla 6,56 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Aynı çeyrekte şirketin toplam demir cevheri satışları bir önceki çeyreğe kıyasla %9 ve liman operasyonlarındaki zorluklar sebebiyle yıllık %10 düşerek 8,53 milyon mt seviyesine geriledi.

Bununla birlikte Kumba, bu yıl üretim hacminin 35-37 milyon mt ve satış hacminin de 36-38 milyon mt seviyelerinde yer almasını bekliyor.