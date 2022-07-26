Kumba Iron Ore’un net kârı ve satış gelirleri düşen fiyatlar nedeniyle ilk yarıda azaldı

Salı, 26 Temmuz 2022 12:27:38 (GMT+3) | İstanbul

Anglo American’ın Güney Afrika merkezli bağlı kuruluşu Kumba Iron Ore bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde Kumba Iron Ore’un net kârı, bir önceki mali yılın ilk yarısında kaydedilen 30,62 milyar ZAR’a kıyasla %50,5 düşerek 15,15 milyar ZAR (907,61 milyon $) olurken, şirketin toplam satış geliri düşen fiyatlar nedeniyle 2021 yılının aynı döneminde kaydedilen 63,61 milyar ZAR’a kıyasla %32,4 düşüşle 42,97 milyar ZAR (2,57 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk yarısında Kumba’nın faaliyet kârı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 41,92 milyar ZAR’a kıyasla 20,58 milyar ZAR (1,23 milyar $) seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk yarısında şirketin AVFÖK’ü yıllık %47,9 düşüş göstererek 23,07 milyar ZAR’a (1,38 milyar $) gerilerken, AVFÖK marjı önceki yılın ilk yarısında kaydedilen %70’den %54’e düştü.

Öte yandan bu yılın ilk yarısında Kumba’nın üretim hacmi Sishen madenindeki üretimin %7 düşüşle 12,9 milyon mt’a gerilemesi nedeniyle yıllık %12,7 düşerek 17,76 milyon mt olurken, ihracat satış hacmi geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 19,5 milyon mt’a kıyasla 19,7 milyon mt seviyesine yükseldi.

Şirket üretim ve satış hacminin 2022 yılında 38-40 milyon mt seviyesinde yer almasını bekliyor.

Kumba 2022 yılında sermaye harcamasının ise daha önceki tahminde kaydedilen 10,5 milyar ZAR ile 11,5 milyar ZAR aralığına kıyasla 10,5 milyar ZAR ile 11 milyar ZAR bandında olacağını tahmin ediyor.