Kumba Iron Ore’un net kârı ve satış gelirleri 2023 yılında yükseldi

Perşembe, 22 Şubat 2024 12:25:15 (GMT+3) | İstanbul

Anglo American’ın Güney Afrika merkezli bağlı kuruluşu Kumba Iron Ore 2023 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda Kumba Iron Ore’un net kârı yıllık %51,6 artışla 29,81 milyar ZAR (1,58 milyar $) seviyesinde yer alırken toplam satış gelirleri çoğunlukla FOB bazındaki demir cevheri fiyatları ve toplam satış hacmindeki artışın desteğiyle bir önceki yıla kıyasla %16,5 artarak 86,23 milyar ZAR (4,57 milyar $) seviyesine yükseldi. Bununla birlikte şirketin faaliyet kârı 2022 yılında kaydedilen 26,88 milyar ZAR’a kıyasla 40,71 milyar ZAR (2,16 milyar $) oldu.

2023 yılında şirketin AVFÖK’ü yıllık %22,5 artış göstererek 45,71 milyar ZAR’a (2,43 milyar $) çıkarken AVFÖK marjı bir önceki yıl kaydedilen %50’ye kıyasla %53’e yükseldi.

Öte yandan 2023 yılında Kumba’nın üretim hacmi Kolomela ve Sishen madenlerinde üretimin azalması sebebiyle yıllık %5 düşerek 35,72 milyon mt seviyesine gerilerken ihracat satış hacmi de 2022 yılında kaydedilen 36,6 milyon mt’a kıyasla 37,2 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirket üretim hacminin 2024-2026 yılları arasında 35-37 milyon mt ve satış hacminin de 2024 yılında 36-38 milyon mt seviyelerinde yer almasını bekliyor.

Ayrıca Kumba, 2024 yılında sermaye harcamasının 8-9 milyar ZAR olacağını tahmin ediyor.