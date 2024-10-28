Kumba Iron Ore’un demir cevheri üretimi ve satışları ilk dokuz ayda geriledi

Anglo American’ın Güney Afrika merkezli bağlı kuruluşu Kumba Iron Ore, bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin demir cevheri üretimi çeyreklik bazda %2,8 artış ve yıllık %3 düşüşle 9,45 milyon mt seviyesinde yer aldı. Kumba Iron Ore’un Kolomela demir cevheri madeninin üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %5,5 artış ve yıllık %12,3 düşüşle 2,68 milyon mt olurken Sishen madenindeki üretim çeyreklik bazda %1,8 ve yıllık %1,3 artışla 6,77 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Aynı çeyrekte şirketin toplam demir cevheri satışları bir önceki çeyreğe kıyasla %5,5 düşerek ve yıllık %1,7 artarak 9,03 milyon mt seviyesinde yer aldı. Çeyreklik bazda düşüşün nedeni olarak Temmuz ayında Saldanha Körfezi limanında görülen olumsuz hava koşulları gösterildi.

Yılın ilk dokuz ayında şirket yıllık %2 düşüşle 27,90 milyon mt demir cevheri üretirken yıllık %2,5 düşüşle 27,12 milyon mt demir cevheri satışı gerçekleştirdi. Kumba’nın Kolomela demir cevheri madeninin üretimi yıllık %12 düşüşle 7,93 milyon mt, Sishen madenindeki üretim ise yıllık %2,6 artışla 19,97 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Kumba CEO’su Mpumi Zikalala, çelik üretiminde yüksek fırına kıyasla çok daha az karbon emisyonuna sahip olan doğrudan indirgenmiş demir modeline geçiş olduğu için uzun vadede Kumba’nın yüksek kaliteli parça cevherine olan talebin hızlıca güçleneceğini ifade etti.