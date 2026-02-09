 |  Giriş 
Kumba Iron Ore’un demir cevheri üretimi ve satışları 2025’te artış kaydetti

Pazartesi, 09 Şubat 2026 13:50:02 (GMT+3)

Anglo American’ın Güney Afrika merkezli bağlı kuruluşu Kumba Iron Ore, 2025 yılının dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda şirketin demir cevheri üretimi çeyreklik bazda %7,1 ve yıllık %9,8 artışla 8,59 milyon mt seviyesinde yer aldı. Kumba Iron Ore’un Kolomela demir cevheri madeninin üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %30 ve yıllık %5,1 düşüşle 2,03 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Sishen madenindeki üretim çeyreklik bazda %3,4 ve yıllık %15,4 artışla 6,56 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Aynı çeyrekte Kumba Iron Ore’un toplam demir cevheri satışları bir önceki çeyreğe kıyasla %9,6 ve yıllık %4,7 düşüşle 8,71 milyon mt seviyesine geriledi.

2025’in tamamında şirket yıllık %1 artışla 36,08 milyon mt demir cevheri üretirken, yıllık %2 yükselişle 37,04 milyon mt demir cevheri satışı gerçekleştirdi. Kumba’nın Kolomela demir cevheri madeninin üretimi yıllık %7 artışla 10,80 milyon mt, Sishen madenindeki üretim ise yıllık %1 düşüşle 25,18 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Açıklamaya göre Kumba’nın 2025 yılında ortalama satış fiyatı, 2024 yılında kaydedilen 92$/wmt seviyesine kıyasla 95$/wmt seviyesinde yer aldı. 

Kumba, üretim hacminin 2026 yılında 31-33 milyon mt ve 2027 yılında ise yine 35-37 milyon mt seviyelerinde yer almasını bekliyor.


