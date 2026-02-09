Kumba Iron Ore’un demir cevheri üretimi ve satışları 2025’te artış kaydetti

Anglo American’ın Güney Afrika merkezli bağlı kuruluşu Kumba Iron Ore, 2025 yılının dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda şirketin demir cevheri üretimi çeyreklik bazda %7,1 ve yıllık %9,8 artışla 8,59 milyon mt seviyesinde yer aldı. Kumba Iron Ore’un Kolomela demir cevheri madeninin üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %30 ve yıllık %5,1 düşüşle 2,03 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Sishen madenindeki üretim çeyreklik bazda %3,4 ve yıllık %15,4 artışla 6,56 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Aynı çeyrekte Kumba Iron Ore’un toplam demir cevheri satışları bir önceki çeyreğe kıyasla %9,6 ve yıllık %4,7 düşüşle 8,71 milyon mt seviyesine geriledi.

2025’in tamamında şirket yıllık %1 artışla 36,08 milyon mt demir cevheri üretirken, yıllık %2 yükselişle 37,04 milyon mt demir cevheri satışı gerçekleştirdi. Kumba’nın Kolomela demir cevheri madeninin üretimi yıllık %7 artışla 10,80 milyon mt, Sishen madenindeki üretim ise yıllık %1 düşüşle 25,18 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Açıklamaya göre Kumba’nın 2025 yılında ortalama satış fiyatı, 2024 yılında kaydedilen 92$/wmt seviyesine kıyasla 95$/wmt seviyesinde yer aldı.

Kumba, üretim hacminin 2026 yılında 31-33 milyon mt ve 2027 yılında ise yine 35-37 milyon mt seviyelerinde yer almasını bekliyor.