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Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Temmuz döneminde %76,4 arttı

Salı, 06 Eylül 2022 09:21:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre, ülke bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yıllık %63,9 artışla 83.787 mt ferronikel ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın toplam değeri yıllık %153,4 artışla 584,99 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Sadece Temmuz ayında ülkenin ferronikel ihracatı yıllık %1 düşüşle 9.397 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %86,1 artışla 80,69 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde ülkenin demir çelik ihracatı ise yıllık %76,4 artışla 131.667 seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri yıllık %143,2 artarak 701,11 milyon $ seviyesinde yer aldı. Sadece Temmuz ayında ise ülkenin demir çelik ihracatı yıllık %5,9 düşüşle 14.396 mt olurken, söz konusu ihracatın değeri yıllık %69 artışla 92,84 milyon $’a yükseldi.


Etiketler: Kolombiya Güney Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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