Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Eylül döneminde %40,2 yükseldi

Çarşamba, 02 Kasım 2022 10:22:00 (GMT+3) | İstanbul

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre, ülke bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %35,7 artışla 110.903 mt ferronikel ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın toplam değeri yıllık %94,4 artışla 744,80 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Sadece Eylül ayında ülkenin ferronikel ihracatı yıllık %33,3 düşüşle 14.564 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %26 düşüşle 81,23 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, ülkenin demir çelik ihracatı ise yıllık %40,2 artışla 172.706 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri yıllık %88,9 artarak 896,14 milyon $ seviyesinde yer aldı. Sadece Eylül ayında ise ülkenin demir çelik ihracatı yıllık %26,2 düşüşle 21.708 mt olurken, söz konusu ihracatın değeri yıllık %21,3 düşüşle 97,81 milyon $’a yükseldi.